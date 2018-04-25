ماكرون يعرض رؤيته أمام الكونغرس

يعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح الأربعاء خطابا أمام الكونغرس الأميركي رؤيته الخاصة للعالم غداة محادثات مع الرئيس دونالد ترامب.

ويلقي ماكرون خطابه باللغة الإنكليزية في الساعة 10:30 بتوقيت واشنطن بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، فيما يغيب ترامب. ولم يحظ رؤساء فرنسا بهذا الشرف منذ خطاب لنيكولا ساركوزي في 2007.

ويرتقب أن يتحدث الرئيس الزائر مجددا عن العلاقات التاريخية بين فرنسا والولايات المتحدة، اللتين تواجهان تحديات جديدة مثل زيادة التفاوت الطبقي والإرهاب والهجمات على القيم الديموقراطية وصعود النزعات القومية.

وقالت مصادر في محيط الرئيس الفرنسي إنه سيدعو إلى عمل مشترك "لإعادة ابتكار النظام العالمي للقرن 21". ويرى ماكرون أن الولايات المتحدة وفرنسا عليهما أن تظهرا معا رغبة في "الاستمرار في كتابة التاريخ سوية".

ويرتقب أن يدافع ماكرون عن الاتفاق النووي مع إيران والذي جدد ترامب وصفه بأنه "كارثي". وكان الرئيسان قد أعلنا الثلاثاء أنهما قد يتوصلان قريبا إلى تفاهم مشترك بشأن الاتفاق مع طهران.

وقال ماكرون إن اتفاقا جديدا يجب أن يتضمن ثلاثة عناصر إضافية هي برنامج طهران الصاروخي والنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط وما سيحصل بعد عام 2025 المحدد في الاتفاق الحالي الذي ستتمكن بعده إيران من استئناف جزء من برنامجها النووي تدريجيا.

اقرأ أيضا: ترامب وماكرون يعملان على اتفاق بشأن إيران

وسيزور الرئيس الفرنسي الأربعاء أيضا مكتبة الكونغرس، ويعقد اجتماعا مع رئيس مجلس النواب بول راين.