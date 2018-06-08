ترامب يتطلع لتسوية الخلافات التجارية في قمة مجموعة السبع

أعلن الرئيس دونالد ترامب الجمعة أنه يعتزم الاستفادة من قمة مجموعة الدول السبع لحلّ ما وصفه بالاتفاقات التجارية غير العادلة مع حلفاء الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على تويتر ضمن سلسلة تغريدات صباحية: "أتطلع إلى تسوية الاتفاقات التجارية غير العادلة مع دول مجموعة السبع. إذا لم يحدث ذلك، سيكون أفضل".

Looking forward to straightening out unfair Trade Deals with the G-7 countries. If it doesn’t happen, we come out even better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2018

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الرئيس ترامب لن يبقى حتى نهاية القمة التي تستمر يومين.

وأثناء مغادرته إلى كندا، دعا ترامب إلى إعادة انضمام روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية الكبرى.

وكانت المجموعة قررت تعليق عضوية روسيا بعد ضمها لجزيرة القرم وتدخلها العسكري في أوكرانيا في عام 2014.

وتنطلق قمة السبع الـ 44 الجمعة بمقاطعة كيبيك الكندية وسط إجراءات امنية مشددة.

وإلى جانب الولايات المتحدة، تضم مجموعة السبع كل من ألمانيا وكندا وفرنسا واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي.

ويتضمن جدول أعمال القمة خمسة موضوعات رئيسية على رأسها الاستثمار فى النمو الاقتصادى وتمكين المرأة ومكافحة الاحتباس الحراري.

لكن وسائل إعلام كندية أشارت الى أن قضايا خلافية مثل التجارة والرسوم الجمركية ستتم مناقشتها بقوة وإن كانت غير مدرجة بشكل رسمي على أجندة القمة.