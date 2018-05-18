السباق إلى آبار الغاز في المتوسط.. من يصل أولا؟

السباق إلى آبار الغاز في أعماق البحر المتوسط عنوان كبير تتقاطع حوله الجهود والمصالح والأطماع من كل الاتجاهات.

مصر تريد مضاعفة إنتاجها لسد الحاجة المتزايدة لأسواقها المحلية، وإسرائيل تريد مد جسور الاقتصاد إلى محيطها العربي، ولبنان يسعى إلى إطفاء ديونه الفلكية المتراكمة، وقبرص تحلم بموقع متميز في الاقتصاد الأوروبي العملاق، وتركيا تريد أن تكون البوابة الوحيدة لعبور أنابيب الطاقة لأوروبا.

الفائز في هذا السباق هو من يصل أولا إلى مرحلة استخراج ثروة الغاز والدخول بها إلى الأسواق العالمية. فمن يصل أولا؟

شاهد "الحرة تتحرى" تفتح هذا الملف: