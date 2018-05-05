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مقتل ستة فلسطينيين بانفجار في غزة

جانب من مدينة غزة

قتل ستة فلسطينيين بانفجار غامض وقع السبت داخل منزل في دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ونقلت وفا عن مصدر في مستشفى الأقصى بمدينة دير البلح، إعلانه وصول جثامين ستة مواطنين عبارة عن أشلاء ممزقة، عقب انفجار في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وأفاد شهود عيان للوكالة بأن جثامين ستة مواطنين وصلت إلى المستشفى جراء الانفجار الضخم، إضافة إلى ثلاثة مصابين على الأقل، احدهم يعاني من جروح بالغة الخطورة.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لاحقا نفيه أي مسؤولية عن ذلك الانفجار.

وكالات

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