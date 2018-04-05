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الأراضي الفلسطينية

ضربة جوية إسرائيلية قرب السياج الأمني مع غزة

جنود إسرائيليون قرب الحدود مع غزة

لقي فلسطيني مصرعه الخميس في غارة جوية قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت إرهابيا مسلحا حاول الاقتراب من السياج الأمني الذي يفصل بين غزة وإسرائيل.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في تغريدة لها إنها لن تسمح لأي شخص بالمساس بأمن الإسرائيليين.

وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس في غزة أكدت استهداف فلسطيني بغارة جوية قرب حدود القطاع الشرقية مع إسرائيل، وقالت إنه توفي متأثرا بجروحه في مستشفى الشفاء، غير أنها لم تكشف عن هويته.

وتشهد المنطقة الحدودية بين غزة واسرائيل توترا على خلفية احتجاجات للفلسطينيين تزامنت مع ما يسمى بيوم العودة، أسفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين.

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