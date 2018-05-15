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صافرات الإنذار تدوي بالخطأ في إسرائيل

جنود إسرائيليون قرب الحدود مع غزة- أرشيف

قال الجيش الإسرائيلي إن إنذارا خاطئا أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار من الصواريخ في منطقة أشكول جنوبي إسرائيل قرب الحدود مع قطاع غزة الثلاثاء.

وأوضح متحدث باسم الجيش أن ما من انفجارات سمعت في المنطقة، مشيرا إلى أن الأخير ينظر في التقارير حول الأمر.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي افيخاي ادرعي على تويتر "الحديث عن إنذار كاذب".

ويأتي الإنذار الخاطئ فيما تشهد الحدود مع قطاع غزة انتشارا كبيرا للقوات الإسرائيلية مع خروج مظاهرات جديدة ينظمها فلسطينيون في المنطقة الثلاثاء.

وقتل 60 فلسطينيا الاثنين في المنطقة الحدودية خلال مواجهات مع الجنود الإسرائيليين على الحدود.

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