صافرات الإنذار تدوي بالخطأ في إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي إن إنذارا خاطئا أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار من الصواريخ في منطقة أشكول جنوبي إسرائيل قرب الحدود مع قطاع غزة الثلاثاء.

وأوضح متحدث باسم الجيش أن ما من انفجارات سمعت في المنطقة، مشيرا إلى أن الأخير ينظر في التقارير حول الأمر.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي افيخاي ادرعي على تويتر "الحديث عن إنذار كاذب".

الحديث عن إنذار كاذب https://t.co/8f1bsLowfp — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 15, 2018

ويأتي الإنذار الخاطئ فيما تشهد الحدود مع قطاع غزة انتشارا كبيرا للقوات الإسرائيلية مع خروج مظاهرات جديدة ينظمها فلسطينيون في المنطقة الثلاثاء.

وقتل 60 فلسطينيا الاثنين في المنطقة الحدودية خلال مواجهات مع الجنود الإسرائيليين على الحدود.