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إسرائيل تقصف موقعا لحماس في غزة

طائرة إسرائيلية تقصف موقعا في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة قصف موقع لحركة حماس في غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع على الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القصف استهدف موقع مراقبة تابعا لحماس في جنوب القطاع، مشيرا إلى أنه رد على الصاروخ الذي أطلق في وقت متأخر الخميس على جنوب إسرائيل.

وأضاف الجيش أنه يحمل حماس مسؤولية كل أعمال العنف المنطلقة من قطاع غزة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن الغارة الإسرائيلية لم تسفر عن سقوط ضحايا.

وتطلق فصائل إسلامية صواريخ على إسرائيل، لكن الأخيرة تحمل حماس مسؤولية أي هجمات تنطلق من القطاع، وترد باستهداف مواقع للحركة.

المصدر: وكالات / الجيش الإسرائيلي

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