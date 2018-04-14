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مقتل أربعة مسلحين فلسطينيين بانفجار في غزة

موقع الانفجار الذي وقع في رفح

قتل أربعة فلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي في انفجار يبدو عرضيا بالقرب من الحدود بين غزة وإسرائيل السبت.

وذكرت الحركة أن أربعة من مقاتليها قتلوا أثناء "تحضيرات" من دون الكشف عن تفاصيل.

وكان مسعفون في موقع الانفجار بمنطقة رفح قد قالوا إن سببه قذيفة دبابة إسرائيلية، لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي نفى في تغريدة على تويتر تنفيذ القوات الإسرائيلية غارة في القطاع واصفا ذلك بالأكاذيب.

ويأتي الانفجار بعد يوم على الاحتجاجات الأسبوعية التي يشارك فيها آلاف الفلسطينيين على طول الحدود بين غزة وإسرائيل للأسبوع الثالث على التوالي.

وتتهم إسرائيل حركة حماس التي تسيطر على القطاع وغيرها من الجماعات المسلحة باستغلال الاحتجاجات كغطاء للتخطيط لهجمات.

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