جرحى في احتجاجات جديدة في غزة

أصيب سبعة فلسطينيين على الأقل الجمعة عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على متظاهرين ألقوا حجارة وأحرقوا إطارات سيارات عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وتدفق آلاف المحتجين على المنطقة الحدودية للأسبوع الثالث على التوالي في إطار ما أطلق عليه الفلسطينيون "مسيرة العودة الكبرى".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن القوات الإسرائيلية "تستخدم وسائل تفريق المظاهرات وإطلاق النار وفقا لتعليمات إطلاق النار".

وأضاف أن "جيش الدفاع لن يسمح بالمساس بالشبكات الأمنية والسياج الذي يحمي مواطني إسرائيل وسيواجه المشاغبين العنيفين والمخرّبين المشتركين بذلك".

واتهم أدرعي متظاهرين بمحاولة اختراق الحاجر الأمني ورمي قنبلة وزجاجات حارقة.