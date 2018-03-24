مقاتلات إسرائيلية تغير على قطاع غزة

أغارت مقاتلات تابعة للجيش الإسرائيلي على هدف تابع لحركة حماس داخل معسكر تدريب في رفح جنوب قطاع غزة في وقت متأخر من مساء السبت، حسب ما أعلنه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على صفحته في موقع فيسبوك.

وقال أدرعي إن ذلك جاء ردا على "المساس بالجدار الأمني بالإضافة إلى محاولة إشعال النيران بآلية هندسية".

وحمل حركة حماس مسؤولية الحادث "وكل ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه".

وقال حساب المتحدث العسكري الإسرائيلي على تويتر إن الجيش "سيواصل إحباط جميع محاولات إيذاء إسرائيل وسيرد بشدة على من يرغبون في إيذاء المدنيين الإسرائيليين".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف قبل حوالي أسبوعين أهدافا تابعة لحماس على حدود شمال قطاع غزة، ردا على انفجار عبوات ناسفة على الحدود بين القطاع وإسرائيل.

وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين الطرفين في آب/أغسطس 2014 بعد عملية إسرائيلية واسعة في القطاع استمرت 50 يوما، لكن ذلك الاتفاق تعرض مرارا لانتهاكات.