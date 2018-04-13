مقهى متنقل في ولاية جورجيا لمساعدة اللاجئين

شاحنات متنقلة تجوب شوارع مدينة كلاركستون في ولاية جورجيا الأميركية تستهدف الراغبين في احتساء القهوة والتعرف على أشخاص من ثقافات جديدة.

Refuge Coffee هو اسم المشروع المشغل للعربات، ويهدف إلى مساعدة اللاجئين الذين يحاولون بدء حياة جديدة في التأقلم مع مجتمعاتهم الجديدة، من خلال منحهم الفرصة لتنمية مهاراتهم وتوفير لقمة العيش.

تقرير موقع "صوت أميركا" عن المشروع:

يقول الموقع الإلكتروني للمشروع الذي أقيم في مدينة تتميز بالتنوع الثقافي: "نحلم بمدينة أكثر حيوية، حيث تتوفر للاجئين فرص للنجاح".

مؤسسة المشروع غير الهادف للربح كيتي موريه تقول إنها أرادت خلق مساحة يستطيع من خلالها اللاجئون الشعور بأنهم مرحب بهم.

وترى أن "الناس يريدون التواصل مع بعضهم البعض، ويفعلون ذلك عندما تتاح لهم بيئة آمنة مع مذاق طيب ورائحة طيبة ومريحة".

أحمد، لاجئ سوري، بدأ العمل في هذا المشروع عام 2015 بعد شهرين من قدومه من سورية. حصل القادم الجديد من خلال المشروع على دورة تدريبية ساعدته على تنمية مهاراته وعرفته بطبيعة الحياة الأميركية.

ليون من الكونغو الديموقراطية ممتن لخوض التجربة ومساعدة لاجئين آخرين على التأقلم مع الحياة الأميركية.

المصدر: صوت أميركا