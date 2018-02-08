الري المصرية حول سد النهضة: الوضع مطمئن

قال المتحدث باسم وزارة الري المصرية حسام الإمام الأربعاء إن وضع مصر "مطمئن" في ما يخص المفاوضات الدائرة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم حول إنشاء سد النهضة الإثيوبي، حسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وأوضح الإمام أن مفاوضات سد النهضة تتخذ مسارا سياسيا في الوقت الحالي مشيرا إلى "نجاح في استيعاب الموقف"، وفق ما أفاد به لفضائية "إكسترا نيوز" المحلية.

وتقول إثيوبيا إن السد تبلغ كلفة تشييده خمسة مليارات دولار، وإن الأغلبية العظمى من سكانها تفتقد للكهرباء. وسوف يولد السد الكهرومائي أكثر من 6400 ميغاوات، في زيادة كبيرة للإنتاج الحالي للبلاد من الكهرباء الذي يبلغ 4 آلاف ميغاوات.

وتتخوف مصر من أن يؤدي بناء سد النهضة الإثيوبي الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجات مصر من المياه.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كانون الثاني/يناير أديس أبابا والخرطوم إلى تجاوز حالة الجمود التي تعتري المفاوضات الفنية حول سد النهضة الأثيوبي.

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