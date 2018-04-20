برلين.. إخلاء عشرات الآلاف لتفكيك قنبلة قديمة

نفذت الشرطة الألمانية الجمعة عمليات إخلاء ضخمة للمباني السكنية والحكومية المحيطة بمحطة القطارات الرئيسية في برلين، بهدف إبطال مفعول قنبلة تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية.

وذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية نقلا عن متحدث باسم شرطة برلين لم تسمه إن القنبلة تزن نحو 500 كليوغرام عثر عليها خلال أعمال بناء وسط برلين الأسبوع الماضي.

وقدر عدد السكان الذين تم إجلاؤهم من وسط برلين بعشرات الآلاف، كما تم وقف حركة القطارات في المحطة. واستمرت عمليات تفكيك القنبلة من الصباح حتى الظهيرة.

وتعثر ألمانيا على نحو ألفي طن من المتفجرات والذخائر الحية سنويا.

وتقدر السلطات عدد القنابل التي تعود لفترة الحرب ولا تزال موجودة تحت الأرض في العاصمة الألمانية بنحو 3000 قنبلة، حسب دير شبيغل.