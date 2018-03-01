الحكومة الألمانية تحت وطأة هجوم إلكتروني

تتعرض شبكة الحكومة الألمانية للمعلوماتية لهجوم إلكتروني "مستمر" بحسب ما أعلنت لجنة الاستخبارات في البرلمان الألماني الخميس، من دون أن تؤكد تقريرا صحافيا ذكر أن قراصنة روس يقفون وراء الهجوم.

وقال آرمين شوستر رئيس اللجنة للصحافيين في مقر البرلمان الألماني "إنه هجوم إلكتروني حقيقي على أجزاء من منظومة الحكومة. إنها عملية مستمرة، هجوم مستمر" مضيفا أنه لا يستطيع الكشف عن مزيد من التفاصيل تجنبا لنقل معلومات حساسة للمهاجمين.

وقال وزير الداخلية توماس دو ميزيير إن عملية القرصنة "هجوم تقني متطور تم التخطيط له منذ مدة" مؤكدا السيطرة عليه.

وأضاف أن الهجوم الذي تم باحتراف رفيع المستوى راقبته الأجهزة الأمنية لمعرفة أسلوبه وأهدافه.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد نقلت عن مصادر أمنية لم تحددها أن الجهة التي تقف وراء الهجوم هي على الأرجح مجموعة التجسس الإلكتروني الروسية "سنيك".

ويعتقد أن المجموعة التي تعرف أيضا باسم "تورلا" و"أوروبوروس" وتستهدف المواقع الإلكترونية للوزارات والسفارات في أنحاء العالم، على صلة بالاستخبارات الروسية، وفق ما نقلت وسائل إعلام ألمانية.