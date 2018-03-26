محكمة ألمانية تأمر باحتجاز الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا

قال مدع عام ألماني إن محكمة محلية أمرت بوضع الرئيس الانفصالي لإقليم كتالونيا الإسباني، كارلس بودجيمون، في الحجز بسبب طول إجراءات تسليمه.

وأضاف المدعي العام في ولاية شلسفيغ هولشتاين، جورج غنتغ، أن محكمة في نويمونستر حددت رسميا هوية بودجيمون كما استمعت إلى مرافعة محاميه الذي زعم وجود أخطاء قانونية في طلب التسليم المقدم من إسبانيا.

وقال غنتغ إن القاضي رفض الاثنين المذكرة المقدمة من محامي بودجيمون، لكن يمكن طرح القضية مرة أخرى خلال عملية التسليم الرسمية.

وكانت شرطة الطرق السريعة الألمانية اعتقلت بودجيمون الأحد بعد دخوله البلاد قادما من الدنمارك.

وعاشت إسبانيا أسوأ أزمة سياسية منذ أربعة عقود عندما خرقت حكومة بودجيمون حظرا فرضته مدريد ونظمت استفتاء على استقلال الإقليم الواقع في شمال شرقي إسبانيا في تشرين الأول/أكتوبر.