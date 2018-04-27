ألمانيا تدرس التحرك ضد 'مصادرة أملاك اللاجئين السوريين'

قالت الحكومة الألمانية إن مرسوما رئاسيا سوريا يتعلق بتسجيل العقارات ما إلا هو "خطة هزلية" تهدف لمصادرة أملاك اللاجئين.

وتعتزم برلين التشاور مع شركائها الأوروبيين حول كيفية التصدي لهذه الخطة.

ويمنح المرسوم السوري الذي نشر في وكالة الأنباء الرسمية هذا الشهر، أصحاب العقارات في بعض مناطق سورية شهرا واحدا لإثبات ملكيتها أو مواجهة إمكانية مصادرتها.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية أورليكا ديمر للصحافيين في برلين إن ألمانيا قلقة حول تداعيات هذا المرسوم على 11 مليون نازح سوري، ومن بينهم خمسة ملايين فروا إلى الخارج.

وأشارت ديمر إلى أن هذا الإجراء "سيجعل عودة اللاجئين أكثر صعوبة".

واستقبلت ألمانيا مؤخرا نحو 700 ألف لاجئ سوري.