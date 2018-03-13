مرضى ومصابون يغادرون الغوطة الشرقية

غادر عشرات المرضى والمصابين المدنيين الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة السورية، في أول عملية إجلاء طبي منذ بدء الهجمات الأخيرة على المنطقة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 150 مدنيا غادروا الغوطة الشرقية يوم الثلاثاء فيما استمرت الهجمات الجوية والقصف.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان قوله إن العشرات خرجوا من المنطقة عبر معبر الوافدين.

يذكر أن الهجمات التي تشنها القوات الحكومية في المنطقة منذ حوالي شهر أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 1100 مدني.

وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 400 ألف شخص محاصرون في الغوطة الشرقية ويعانون أوضاعا إنسانية صعبة.

المصدر: وكالات