جديد جيميل: المساعدة في كتابة الرسائل

أعلنت شركة غوغل ميزة جديدة ستكون متوافرة خلال أسابيع لمستخدمي البريد الإلكتروني Gmail وستتيح لهم كتابة الرسائل بسرعة.

وبعد أن أعلنت العام الماضي خدمة لتسريع الردود على الرسائل، قالت غوغل الثلاثاء إن Smart Compose ستسهل مهمة كتابة الرسائل، من خلال اقتراح كلمات وجمل.

وباستخدام الذكاء الاصطناعي، ستقترح Smart Compose أفكارا سواء في ما يتعلق بالجمل الافتتاحية أو الختامية أو القصص الواردة في صلب الموضوع.

ويمكنها أن تقترح مثلا كتابة "أتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة" إذا كان المستخدم يكتب الرسالة يوم الجمعة.

وتقول الشركة إن الميزة ستختصر وقت الكتابة وستقلل فرص الوقوع في أخطاء إملائية ونحوية.