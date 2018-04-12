إعادة تصميم وشيكة لـGmail

تعتزم شركة غوغل إدخال تحسينات على خدمة البريد الإلكتروني التي تعد واحدة من أبرز خدمات عملاق التكنولوجيا والأكثر استخداما في العالم.

وقالت لعملائها المشتركين في خدمة الـG Suite "إن إعادة تصميم Gmail باتت وشيكة".

وقال أحد ممثلي الشركة في الرسالة "نحن نعمل على بعض التحديثات الرئيسية.. وهي لا تزال في مرحلة الصياغة".

وستدخل غوغل ميزات موجودة حاليا في Gmail على الهواتف الذكية، إلى خدمتها على الحواسيب، كالردود الذكية وإمكانية تأجيل إشعارات الرسائل إلى وقت لاحق.

وإلى جانب تحديث تصميم الخدمة وما تعرضه من خيارات أمام المستخدم، ستكون هناك تغييرات أخرى كإضافة عمود في الجهة اليمنى من الشاشة لوضع أدوات غوغل الأخرى كالتقويم والملاحظات.

يشار إلى أن التصميم الجديد، سيكون أول تحديث رئيسي لـGmail منذ 2014.