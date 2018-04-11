غوغل تغير واجهة بحث الصور

تعمل غوغل على إدخال تعديلات جديدة على واجهة المستخدم الخاصة ببحث الصور على محرك بحثها، وستكون الواجهة الجديدة شبيهة إلى حد ما بواجهة المستخدم المخصصة للهواتف الذكية.

الواجهة الجديدة ستكون مختلفة بعض الشيء عن السابقة، من ناحية الشكل والاقتراحات الإضافية، إذ إنه بمجرد الضغط على الصورة، ستظهر المعلومات الخاصة بها على الجهة اليُسرى، فيما ستظهر اقتراحات لصور مشابهة في الأسفل.

الصورة في واجهة المستخدم الجديدة صممت لتتناسب عند العرض، وفق حجمها (أي نسب الطول والعرض).

ومن ضمن الخيارات ظهور مربع صغير مخصص لعمليات البحث المشابهة.

كما سيظهر زران دائريان بخيارات إضافية تم تبنيهما من واجهة المستخدم في الهواتف الذكية.

وبالطبع، فإن الأهم من ذلك هو التصميم المميز لطريقة ظهور الصور بعد النقر عليها، وبشكل تفاعلي أكثر من السابق.