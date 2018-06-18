بـ550 مليون دولار.. غوغل تسعى للعودة إلى الصين

تتجه غوغل للتوسع في الأسواق الآسيوية من خلال الاستثمار في شركة جيه.دي.كوم الصينية للتجارة الإلكترونية.

وستستثمر غوغل 550 مليون دولار في الشركة الصينية، في خطوة يضعها البعض في إطار المواجهة مع بعض منافسيها، على رأسهم أمازون.

ووصفت الشركتان الاستثمار أنه جزء من شراكة أوسع نطاقا ستتضمن ترويج منتجات جيه.دي على خدمة التسوق لدى غوغل.

وتنظر الشركتان إلى الأمر على أنه سيحقق الفائدة لهما، إذ تستهدف جيه.دي التوسع في الأسواق الأميركية والأوروبية من خلال الشراكة مع غوغل، فيما تسعى غوغل لوضع موطئ قدم لها في جنوب شرق آسيا.

ولن يشفع استثمار غوغل في الشركة لإتاحة خدماتها في الصين، حيث ستبقى محظورة بسبب رفضها مراقبة نتائج البحث التي تفرضها القوانين المحلية هناك، إذ سيجري الاستثمار في جيه.دي عبر وحدة عمليات غوغل بدلا من إحدى شركات الاستثمار التابعة لشركتها الأم ألفابت.

وقال متحدث باسم جيه.دي إن الصفقة ستمنح حصة تقل عن واحد في المئة في الشركة، حيث ستحصل على 27.1 مليون سهم عادي جديد من الفئة (أ).