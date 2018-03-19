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غرينبلات: حان الوقت كي يختار عباس بين السلام والكراهية

مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات

ندد جيسون غرينبلات معبوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط الاثنين بالتصريحات التي أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وما تضمنته من "إهانات في غير محلها" بحق السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان.

وقال غرينبلات عبر "تويتر" إن "الوقت حان كي يختار الرئيس عباس بين خطاب الكراهية وبين جهود ملموسة لتحسين حياة شعبه وإيصاله إلى السلام والازدهار".

وأضاف أن الولايات المتحدة اقتربت من الانتهاء من خطة للسلام في الشرق الأوسط "ستتقدم بها في الوقت المناسب".

وأتى تعليق غرينبلات بعد ساعات من سباب وجهه عباس إلى فريدمان، في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله.

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