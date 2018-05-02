نقل سجين سعودي من غوانتانامو إلى المملكة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأربعاء أنها سلمت الرياض مواطنا سعوديا كان معتقلا في غوانتانامو، ليصبح بذلك أول معتقل يغادر هذا السجن العسكري في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وقال البنتاغون في بيان إن أحمد محمد هزاع الدربي "تم تسليمه إلى حكومة المملكة العربية السعودية" و"سيقضي الفترة المتبقية من عقوبته في المملكة".

وكانت المحكمة العسكرية في غوانتانامو أصدرت بحق الدربي حكما بالسجن لمدة 13 عاما، في تشرين الأول/أكتوبر 2017، بعدما دانته بالتورط في تفجير استهدف في 2002 ناقلة النفط الفرنسية ليمبورغ،

وبذلك ينخفض عدد السجناء الذين لا يزالون في المعتقل إلى 40.

وقالت متحدثة باسم البنتاغون، إن الولايات المتحدة أتمت التنسيق مع السلطات السعودية "لإجراء التسليم وفقا للمعايير المعمول بها فيما يخص الأمن والمعاملة الإنسانية".