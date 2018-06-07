حارس المنتخب المصري يستعد لصناعة التاريخ

بينما تتعلق الأنظار باحتمالات مشاركة نجم المنتخب المصري محمد صلاح في كأس العالم، يستعد حارس مرمى المنتخب عصام الحضري لصناعة التاريخ.

ففي حالة مشاركته مع منتخب بلاده في مباراته الأولى في كأس العالم التي تنطلق في روسيا الأسبوع المقبل، سيكون الحارس المخضرم أكبر اللاعبين مشاركة في تاريخ المسابقة.

الحضري الذي يلعب في صفوف نادي التعاون السعودي سيكون في وقت المباراة الأولى ضد أوروغواي بعمر 45 عاما وخمسة أشهر.

وبذلك يحطم قائد المنتخب المصري الرقم القياسي الذي يملكه حاليا الحارس الكولومبي فريد موندراغون الذي كان يبلغ 43 عاما عند مشاركته في نسخة البرازيل 2014.

وخاض الحضري مباراته الأولى مع مصر عام 1996 قبل مولد زملاء له بالمنتخب، ورغم ذلك يفرض نفسه على التشكيلة الأساسية رغم التنافس مع حراس شبان مثل محمد الشناوي وزميله المصاب أحمد الشناوي ومن قبلهم شريف إكرامي.

وتوج الحضري مع مصر بأربعة ألقاب في كأس الأمم الافريقية وكان دوره حاسما في آخر ثلاثة ألقاب بين 2006 و2010.

وعاصر إخفاق مصر في التأهل لكأس العالم خمس مرات متتالية ما اضطره لإعلان اعتزاله دوليا قبل أن يتراجع عن قراره ويحقق حلمه في نسخة 2018.

وكان الحارس الدولي سجل رقما قياسيا في كانون الثاني/يناير 2017 عندما أصبح أكبر لاعب على الإطلاق يشارك في نهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم.