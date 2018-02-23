التحرش الجنسي أثناء الحج.. هذه أسبابه ولكن ما الحل؟

قبل أسبوعين كتبت نساء مسلمات عن تجارب سيئة تعرضن لها خلال موسم الحج. وتقول إحداهن إن التجربة السيئة التي عاشتها سببت لها "انهيارا نفسيا وشعورا بالاكتئاب".

وبحسب علماء دين سعوديين فإن هذه الأمور "تحصل، لكنها ليست ظاهرة بل هي حالات فردية شاذة، لا تتجاوز الحالتين أو الثلاث في أقصاها".

مع هذا فإن التغريدة التي شرحت حالة التحرش بالتفصيل سرعان ما تحولت إلى هاشتاغ استخدمته الكثير من النساء لكشف تجاربهن "السيئة" في موسم الحج.

يقول عضو الجمعية السعودية للبحوث والدراسات الدعوية يوسف الحارثي إن غياب الوازع الديني أو دواعي الشهوة بسبب الاختلاط بين الجنسين وعدم وجود محرم مع النساء، فضلا عن أمراض نفسية يعاني منها بعض الأشخاص"، هو ما يؤدي إلى ظهور حالات التحرش الجنسي.

لكن الحارثي لا يقترح حلا للمشكلة.

وفي العادة ينتهي النقاش عند هذه النقطة، لكن انتشار هذه التغريدات أعاد إلى التداول مطالبات بـ"تدويل الحج". المصطلح الذي يعني أن تكون إدارة مراسم الحج دولية.

السعودية ترفض أي كلام في هذا الشأن، خاصة أن إيران أول من طالب به. فبالنسبة للمملكة، إدارة موسم الحج ووجود الأماكن الإسلامية المقدسة فيها أمر حيوي تعتمد عليه بشكل كبير وتفخر به.

وكانت طهران قد طالبت بتدويل الحج بسبب ما تقول أنه "أخطاء تحصل في عملية الإدارة" الموسم من قبل السلطات في المملكة.

ويقول الأستاذ في جامعة طهران حسين روي وران إن موضوع تدويل الحج "حق دولي مشروع لا إشكال فيه". ويؤكد أن "تدويل الحج ما يزال مطروحا من قبل إيران، لأن هناك أطرافا معينة تعاني من هذا الموضوع كل سنة".

وفي العام الماضي، تعرض حجاج قطريون لسوء معاملة ومنعوا لفترة من دخول المملكة، على خلفية الخلافات بين الدولتين المتجاورتين. وطالبت قطر إثر ذلك بتدويل إدارة الحج، ما شكل نوعا من الصدمة للسلطات في السعودية.

عضو مجلس الشورى السعودي عبد الله آل زلفى قال لموقع (ارفع صوتك)، إن إثارة القضايا من أجل تدويل الحج موجودة منذ سنين، "وقضية التحرش في الحج لن تكون الأخيرة".

وقد يبدو تصريح "إنها لن تكون الأخيرة" دقيقا بشكل أو بآخر، فلم تعلن السعودية أية إجراءات خاصة لمكافحة حالات مثل التحرش أو السرقة، بل أن الداعية يوسف الحارثي يبرر الحالة بأنها "تحصل منذ سنوات طويلة"، وهي "أمر طبيعي" عندما يجتمع نحو ثلاثة ملايين شخص من مختلف دول العالم في مكان واحد".

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