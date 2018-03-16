عمر وطفله لحظة الموت.. المأساة حاضرة

مرت من السنوات 30، ولا تزال المأساة التي حدثت في الـ16 والـ17 من آذار/ مارس 1988 حاضرة في أذهان العراقيين، حين قضى آلاف الأكراد في قصف بالأسلحة الكيميائية شنته الطائرات العراقية على حلبجة في عهد نظام الرئيس الأسبق صدام حسين.

الصورة أدناه لخصت مأساة السكان فيما صار يعرف بـ"مجزرة حلبجة"، فالمواطن عمر خاور أحد ضحاياها حاول من دون جدوى أن يحمي طفله من السلاح القاتل، لكنهما استسلما للموت.

ووصل عدد ضحايا مأساة حلبجة بحسب منظمات كردية وعالمية إلى حوالي خمسة آلاف، معظمهم من النساء والأطفال قضوا بأسلحة محرمة دوليا أنزلتها طائرات سلاح الجو على مساكنهم.

ووثقت التقارير الدولية استخدام غازات الخردل والسارين وغازات أخرى تشل الأعصاب. وروى بعض الناجين أن رائحة الغازات كانت تشبه رائحة التفاح.

وكانت حلبجة التي سكنها آنذاك حوالي 80 ألف شخص متعاطفة مع إيران خلال الحرب. وفي آذار/مارس 1988 دخلت قوات كردية المدينة بدعم من القوات الإيرانية، فرد صدام حسين بإرسال ثماني طائرات أمطرت المدينة بالقنابل.

وأثر المأساة لم يفارق سكان حلبجة بعد، فمشافي المدينة لا تزال تشهد حالات ولادة مشوهة، بسبب آثار الأسلحة الكيميائية التي تبقى لسنوات طويلة.

ويعتبر الأكراد وزير الدفاع العراقي الأسبق علي حسن المجيد المسؤول الأساسي عن ارتكاب المجزرة التي تمت في سياق حملة أكبر سميت بـ"الأنفال" التي راح ضحيتها أكثر من 180 ألف كردي دفن غالبيتهم في صحراء عرعر بين العراق والسعودية.

وأعدم المجيد الذي لقبه الأكراد بـ"علي الكيماوي" في 2010 بعد فترة وجيزة من صدور حكم قضائي أدانه بارتكاب مجازر.

المصدر: موقع الحرة