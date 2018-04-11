هايلي: روسيا قوضت مصداقية مجلس الأمن

قالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي الثلاثاء إن "روسيا قوضت مصداقية مجلس الأمن"، بعد أن استخدمت موسكو حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار أميركي يقضي بإنشاء آلية تحقيق مستقلة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

وصوت مجلس الأمن أيضا ضد مشروعي قرارين آخرين طرحتهما موسكو لتشكيل آلية أخرى للتحقيق في الهجمات الكيميائية.

وشهدت قاعة مجلس الأمن الثلاثاء ثلاث عمليات تصويت حول موضوع واحد.

وأيّدت 12 دولة مشروع القرار الأميركي وعارضته روسيا وبوليفيا بينما امتنعت الصين عن التصويت.

وهذا الفيتو هو الثاني عشر الذي تستخدمه روسيا في مجلس الأمن بشأن الملف السوري منذ بدء النزاع في سورية عام 2011.

ولاعتماد أي قرار في مجلس الأمن لا بد أن يحوز على تسعة أصوات على الأقل بشرط ألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) حق النقض ضده.