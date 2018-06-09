بركان كيلاويا.. صور جديدة من الفضاء

نشرت وكالة الفضاء الأوروبية صورا جديدة لبركان كيلاويا في جزيرة بيغ آيلاند بهاواي تظهر كيف تغيرت المنطقة بسبب الحمم البركانية.

وفي الصورة الأولى التي التقطت في 23 آيار/مايو، يظهر البركان وسط كومة متناثرة من السحب.

وفي الصورة الثانية التي التقطت الخميس يظهر البركان وسط سحب كثيفة من الدخان بفعل خروج الحمم البركانية إلى المحيط.

وتسببت الحمم التي قذفها البركان في خليج كابوهو بعد أن بردت في تشكيل يابسة تمتد نحو ميل من الشاطئ.

وقذف بركان كيلاويا الخميس رمادا بركانيا لمسافة ميل في السماء بعد ثورانه الذي أدى إلى حدوث زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر.

وكانت شركة ديجيتال غلوب قد نشرت صورة أخرى التقطت بالأقمار الصناعية تظهر دخول الحمم البركانية إلى منطقة سكنية.

وأدى النشاط الأخير لكيلاويا الذي بدأ في آيار/مايو إلى تدمير 600 منزل وإجلاء آلاف السكان في هاواي.