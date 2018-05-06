بركان هاواي.. منازل مدمرة وإجلاء المئات

أجلت السلطات في جزيرة بيغ آيلاند في ولاية هاواي الأميركية ما يقرب من 2000 شخص بعد أن دمرت حمم بركانية 21 منزلا على الأقل فيما أصبح غاز ثاني أكسيد الكبريت يشكل خطرا على سكان المنطقة.

وقال مرصد البراكين في هاواي في بيان إن شقا جديدا قذف حمما في الهواء إلى ارتفاع بلغ 61 مترا، فيما ظهرت شقوق جديدة على طريق سريع بمنطقة ليلاني إستيتس الواقعة على بعد نحو 19 كيلومترا من بركان كيلاويا الذي ثار الخميس.

وضرب زلزال بقوة 6.9 درجة جنوب شرق جزيرة بيغ آيلاند الجمعة وهو الزلزال الأقوى منذ عام 1975، ومن المتوقع وقوع هزات أخرى وقذف حمم بركانية خلال الشهور المقبلة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات. وقال مسؤولون في الولاية إن الحياة تمضي كالمعتاد ومن دون أي تأثير على عمل الشركات وحركة الطيران والسائحين في باقي أنحاء الجزيرة والولاية.

وصرح رئيس هيئة السياحة في هاواي جورج زيغيتي بأن "المنطقة التي تنبعث فيها الحمم البركانية بعيدة للغاية عن مناطق المنتجعات".

وقالت وكالة الدفاع المدني بهاواي إنه رغم عدم تكون حمم بركانية قوية حتى الآن، إلا أنه من المتوقع قذف حمم إضافية ربما تصل درجة حرارتها إلى 1150 درجة مئوية.

ويثور كيلاويا، أحد أنشط البراكين في العالم وواحد من خمسة في الجزيرة، بصفة دائمة منذ 35 عاما.

المصدر: وكالات