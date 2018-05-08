بالصور والفيديو... بركان هاواي ولحظات مرعبة

لاري وجيري بتلر زوجان متقاعدان علما عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن منزلهما قد احترق بالكامل في بركان اكيلوا الذي تسبب في أضرار مادية بالغة في عدد من المناطق الشرقية بجزيرة هاواي الأميركية.

يقول ابنهما كريستيان بتلر "تم اجلاؤنا يوم الخميس الماضي، ولم نكن ندري مصير منزلنا. لكن العلم بالشيء أفضل من القلق وانتظار المجهول".

Spectacular close footage Of Kilauea Volcano in Hawaii https://t.co/4J0CVxxxIG via @YouTube — john michael vanOs (@johnmichaelvanO) May 8, 2018

لاري وجيري ليسا وحدهما، فوكالة الدفاع المدني بهاواي قالت إن 30 منزلا على الأقل دمرت بالكامل جراء الحمم البركانية التي سببت إجلاءات كثيرة وقلقا كبيرا لدى السكان.

وأعرب حاكم هاواي دافيد إيج عن تضامنه مع المتضررين وقال إن الحكومات المحلية والفيدرالية تعمل معا لمساعدتهم على تجاوز هذه المحنة.

الحمم البركانية في جزيرة هاواي... و يتساءل الكثير من الناس هل هناك طريقة يمكن من خلالها إيقاف تدفق تلك الحمم و إبعاد خطرها عن البيوت و المنشآت؟

الجواب هو "لا" ... فلا شيئ يمكنه إيقافها سواء بالحفر أو الرش بالمياه أو أي شيئ آخر... الحل هو....إنحش يا ولد🏃🏻‍♂️ pic.twitter.com/W1P7Pt5znB — ناصر محمد الأربش (@nasir_alarbash) May 8, 2018

لم ترد حتى الآن تقارير عن خسائر بشرية.

لكن التحذيرات للمواطنين من العودة إلى ديارهم تواصلت الثلاثاء بعد اكتشاف تصدعات أرضية جديدة يخشى أن تكون مصدرا لحمم بركانية إضافية.

الحمم البركانية تملئ شوارع ولاية #هاواي الأمريكية وتسبب دماراً واسعاً ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف #أمريكا pic.twitter.com/NL7qUz27mE — ZAKARIA HIDANI (@zakaria_hidani) May 8, 2018

وكان عددٌ من المواطنين حاولوا العودة، بعد هدوء نسبي للبركان، في محاولة لإنقاذ حيواناتهم الأليفة ومتعلقاتهم الأخرى الضرورية.

وقالت جانيت باب من مرصد هاواي للبراكين إن "انحسار البركان لا يعني نهايته. ربما مجرد فترة ركود يعاود بعدها النشاط مجددا".

#ترند_مع_بنات_الوطن

شاهد تطاير الحمم في جزيرة هاواي الامريكية قد يبدو لك منضر رائع ولاكن إن كنت بجانبه

ستغير رأيك 😱☠️ pic.twitter.com/hgDFxOgMR3 — ZAKARIA HIDANI (@zakaria_hidani) May 8, 2018

تشارلز ماندفيل منسق برامج مخاطر البراكين في هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قال إن الغازات المنبعثة من تلك التصدعات، سامة، وتتجاوز درجة حرارتها الـ 2000 درجة فهرنهايت، " لابد من وضع ذلك في الاعتبار".

كما أن هناك مخاوف من وقوع زلازل وتصدعات جديدة.

كلا الصورتين للحِمم البركانية التي اجتاحت هاواي ودخلت على مناطق مأهولة بالسكان وكذلك الشوارع وأصبحت لا تصلح للعيش.

وقد تدفقت الحِمم بسبب انشقاق الأرض وخروجها منه في ظاهرة اعتبرت مخيفة ونادرة pic.twitter.com/5FWaSxLMfH — النشميalnshmy (@hz_28) May 8, 2018

وثار بركان كيلوا الخميس في منطقة الشرق الأدنى المتصدع بجزيرة هاواي، قاذفا كميات كبيرة من الصخور المنصهرة ومستويات عالية من غاز ثاني أكسيد الكبريت.

أعقب ذلك تصدعات كبيرة على بعد أميال من قمة البركان، وزلزال بقوة 6.9 على مقياس ريختر هو الأعنف في المنطقة منذ عام 1975.