Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
اخترنا لكم

صور من هاواي.. هذا ما فعله كيلاويا

بدأ بركان كيلاويا في ولاية هاواي الأميركية بالثوران في الثالث من الشهر الجاري ولا يزال مستمرا لغاية الان مخلفا خسائر قدرت بملايين الدولارات.

الانفجارات البركانية تسببت في تدمير الكثير من البنى التحتية والطرق الرئيسية في هاواي
الانفجارات البركانية تسببت في تدمير الكثير من البنى التحتية والطرق الرئيسية في هاواي

وتسببت الحمم البركانية المتدفقة في تدمير 82 منزلا حتى الآن وفقا لوكالة إدارة الطوارئ الاتحادية.

شخص يتفقد منزله الذي دمرته الحمم البركانية
شخص يتفقد منزله الذي دمرته الحمم البركانية

وأتت الحمم المندفعة من بركان كيلاويا، الذي يعد أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، على نحو 2200 فدانا من الأراضي منذ بدء ثورته الأخيرة.

دخان متصاعد من الحمم البركانية التي اطلقها بركان كيلاويا
دخان متصاعد من الحمم البركانية التي اطلقها بركان كيلاويا

ويتوقع أن يكون هيجان كيلاويا الأكثر تدميرا خلال نحو قرن بعد أن غمرت حمم بركانية شوراع ومساحات شاسعة من الولاية.

رجل يمشي وحيدا بعد أن فقد منزله بسبب بركان كيلاويا
رجل يمشي وحيدا بعد أن فقد منزله بسبب بركان كيلاويا

وتسببت سلسلة انفجارات وقعت السبت في قذف الرماد البركاني لنحو 11 ألف قدم (ثلاثة آلاف و353 مترا) مما أدى إلى تناثر الرماد على التجمعات السكانية وفقا لمرصد البراكين في هاواي.

دخان وغازات سامة انتشرت في هاواي نتيجة تدفق الحمم البركانية
دخان وغازات سامة انتشرت في هاواي نتيجة تدفق الحمم البركانية

وطلبت السلطات من آلاف السكان مغادرة منازلهم مع تدفق الحمم في اتجاهها، وانتقل رجال الإطفاء من منزل إلى آخر لإخلاء السكان قبل أن تصل إليها، فيما سجلت حالة إصابة واحدة فقط، ولم يعلن عن حدوث وفيات نتيجة البركان.

طوابير من السيارات تغادر مناطق غمرتها الحمم البركانية في هاواي
طوابير من السيارات تغادر مناطق غمرتها الحمم البركانية في هاواي

وتراجعت السياحة التي تشكل عصب الاقتصاد في هاواي بنسبة 50 في المئة تقريبا وفقا لمجلس السياحة في الولاية.

العديد من الطرق الرئيسية في هاواي أغلقت بعد أن زحفت عليها الحمم البركانية
العديد من الطرق الرئيسية في هاواي أغلقت بعد أن زحفت عليها الحمم البركانية

وحذرت السلطات من أن الغازات السامة المنبعثة من البركان تحتوي على ثاني أكسيد الكبريت، إضافة إلى غازات أخرى يمكن أن تؤدي إلى حدوث اختناقات وأضرار صحية أخرى.

جندي من الحرس الوطني الأميركي يلتقط سيلفي قرب مواطنين فقدوا منازلهم في هاواي
جندي من الحرس الوطني الأميركي يلتقط سيلفي قرب مواطنين فقدوا منازلهم في هاواي

وهذه لقطات أخرى من هاواي:

حمم بركانية تلتهم أحد المنازل في هاواي
حمم بركانية تلتهم أحد المنازل في هاواي

حمم بركانية تتقدم باتجاه حي سكني في أحد مناطق هاواي
حمم بركانية تتقدم باتجاه حي سكني في أحد مناطق هاواي

سيدة تتفقد آثار البركان المدمر في هاواي
سيدة تتفقد آثار البركان المدمر في هاواي

سيدتان تتعانقان بعد النجاة من خطر الحمم البركانية
سيدتان تتعانقان بعد النجاة من خطر الحمم البركانية

طريق رئيسي غمرته الحمم البركانية في هاواي
طريق رئيسي غمرته الحمم البركانية في هاواي

رجل يقف بجوار شق أرضي تسبب به هيجان بركان كيلاويا
رجل يقف بجوار شق أرضي تسبب به هيجان بركان كيلاويا

الحمم البركانية تلتهم غابات وأراض زراعية في هاواي
الحمم البركانية تلتهم غابات وأراض زراعية في هاواي

سكان محليون يتعانقون بعد فترة وجيزة من تدمير منزلهم جراء حمم بركانية
سكان محليون يتعانقون بعد فترة وجيزة من تدمير منزلهم جراء حمم بركانية

سكان محليون يراقبون تقدم الحمم البركانية
سكان محليون يراقبون تقدم الحمم البركانية

Back to top
XS
SM
MD
LG