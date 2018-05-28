صور من هاواي.. هذا ما فعله كيلاويا

بدأ بركان كيلاويا في ولاية هاواي الأميركية بالثوران في الثالث من الشهر الجاري ولا يزال مستمرا لغاية الان مخلفا خسائر قدرت بملايين الدولارات.

وتسببت الحمم البركانية المتدفقة في تدمير 82 منزلا حتى الآن وفقا لوكالة إدارة الطوارئ الاتحادية.

وأتت الحمم المندفعة من بركان كيلاويا، الذي يعد أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، على نحو 2200 فدانا من الأراضي منذ بدء ثورته الأخيرة.

ويتوقع أن يكون هيجان كيلاويا الأكثر تدميرا خلال نحو قرن بعد أن غمرت حمم بركانية شوراع ومساحات شاسعة من الولاية.

وتسببت سلسلة انفجارات وقعت السبت في قذف الرماد البركاني لنحو 11 ألف قدم (ثلاثة آلاف و353 مترا) مما أدى إلى تناثر الرماد على التجمعات السكانية وفقا لمرصد البراكين في هاواي.

وطلبت السلطات من آلاف السكان مغادرة منازلهم مع تدفق الحمم في اتجاهها، وانتقل رجال الإطفاء من منزل إلى آخر لإخلاء السكان قبل أن تصل إليها، فيما سجلت حالة إصابة واحدة فقط، ولم يعلن عن حدوث وفيات نتيجة البركان.

وتراجعت السياحة التي تشكل عصب الاقتصاد في هاواي بنسبة 50 في المئة تقريبا وفقا لمجلس السياحة في الولاية.

وحذرت السلطات من أن الغازات السامة المنبعثة من البركان تحتوي على ثاني أكسيد الكبريت، إضافة إلى غازات أخرى يمكن أن تؤدي إلى حدوث اختناقات وأضرار صحية أخرى.