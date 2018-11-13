إعلان موعد بث آخر أجزاء 'لعبة العروش'

أعلنت شبكة "أتش بي أو" موعد بث الجزء الثامن والأخير من مسلسل الفانتازيا الشهير "لعبة العروش".

ونشرت الشبكة مقطع فيديو تشويقي للجزء الأخير أكدت فيه أن عرضه سيبدأ في نيسان/أبريل المقبل.​

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH — Game Of Thrones (@GameOfThrones) November 13, 2018

وانتهى القائمون على إنتاج المسلسل من تصوير الجزء الثامن وهو الآن في مرحلة ما بعد الإنتاج إذ تتم إضافة المؤثرات الخاصة التي يشتهر بها "لعبة العروش".

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