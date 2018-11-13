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إعلان موعد بث آخر أجزاء 'لعبة العروش'

رسم جداري لشخصية آريا ستارك من مسلسل "لعبة العروش"

أعلنت شبكة "أتش بي أو" موعد بث الجزء الثامن والأخير من مسلسل الفانتازيا الشهير "لعبة العروش".

ونشرت الشبكة مقطع فيديو تشويقي للجزء الأخير أكدت فيه أن عرضه سيبدأ في نيسان/أبريل المقبل.​

وانتهى القائمون على إنتاج المسلسل من تصوير الجزء الثامن وهو الآن في مرحلة ما بعد الإنتاج إذ تتم إضافة المؤثرات الخاصة التي يشتهر بها "لعبة العروش".

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