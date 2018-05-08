أسلحة ودراجات نارية وأوراق مزورة.. لبنانيون يضجون بالشكوى

لليوم الثالث على التوالي، تثير الانتخابات البرلمانية عواصف من الجدل على الشبكات الاجتماعية. حزب الله كان بؤرة هذا الجدل على تويتر وفيسبوك.

وحل هاشتاغ #تزوير_حزب_الله في لائحة الوسوم الأكثر تداولا على تويتر في لبنان، ونشر مغردون صورا وأدلة لتزوير أنصار حزب الله للأصوات الانتخابية، خاصة في دائرة بعلبك_الهرمل.