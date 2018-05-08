أسلحة ودراجات نارية وأوراق مزورة.. لبنانيون يضجون بالشكوى

لليوم الثالث على التوالي، تثير الانتخابات البرلمانية عواصف من الجدل على الشبكات الاجتماعية. حزب الله كان بؤرة هذا الجدل على تويتر وفيسبوك.
وحل هاشتاغ #تزوير_حزب_الله في لائحة الوسوم الأكثر تداولا على تويتر في لبنان، ونشر مغردون صورا وأدلة لتزوير أنصار حزب الله للأصوات الانتخابية، خاصة في دائرة بعلبك_الهرمل.
مظاهر احتفال الحزب الفجة التي استخدم فيها السلاح ودراجات نارية تحمل أعلامه وشعارات طائفية دفعت لبنانيين للتعبير عن غضبهم على فيسبوك.
وأشارت النتائج الأولية للانتخابات إلى تقدم ملحوظ لحزب الله وحلفائه، حيث حازوا على أكثر من 43 مقعدا.
وتداول مغردون مقاطع وصورا يظهر فيها أنصار حزب الله وهم يعتدون على تمثال لرئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري واضعين أعلام الحزب على رأس التمثال.