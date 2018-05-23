مشرد يحصل على منحة دراسية في هارفارد

شاءت الأقدار أن يحصل مراهق أميركي كان مشردا وملقبا بـ "هارفارد" على منحة دراسية كاملة في الجامعة المرموقة التي تحمل الاسم ذاته.

ريتشارد جنكينز حينما كان يعيش في دار المشردين، كان يتعرض للضرب من قبل نزلاء الدار بسبب ولعه بالمطالعة.

جنكينز يدرس حاليا بكلية توفر السكن لطلابها بشمال فيلادلفيا. وهو من الطلاب المتميزين.

النبأ السار وصله أثناء رحلة دراسية في العاصمة الفرنسية باريس.

المشرد السابق ابن الـ 18 ربيعا، قرر التقدم بطلب للالتحاق بجامعة هارفارد بعد تلقيه بريدا ترويجيا في سنته الدراسية الأولى.

ويقول إنه يخطط لدراسة علوم الكمبيوتر في هارفارد من أجل إنشاء برامج تواصل رقمية سهلة الاستخدام.