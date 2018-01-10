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التحالف بقيادة السعودية يعلن إفشال 'هجوم بحري' حوثي

جنود يمنيون على البحر الأحمر

قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية إن قواته أفشلت هجوما حوثيا على ناقلة نفط قرب ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر، مطلع هذا الأسبوع.

وأفاد الناطق باسم التحالف تركي المالكي بأن الحوثيين حاولوا الهجوم على الناقلة باستخدام زورق يحمل متفجرات.

واتهم المالكي الحوثيين بـ"التخطيط لاستهداف حركة الملاحة"، في أحد أهم الطرق البحرية التي تستخدمها ناقلات النفط في العالم.

وأضاف أن "الحوثيين يستخدمون رادارات لتعقب السفن، ويقومون بإجراء تدريبات على استهدافها".

واعتبرت الحكومة اليمنية تهديدات الحوثيين بـ"قطع الملاحة الدولية في البحر الأحمر"، "تحديا سافرا للقوانين الدولية".

وهدد الحوثيون قبل أيام باستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

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