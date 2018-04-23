إعلان مقتل رئيس المجلس السياسي للحوثيين

قتل رئيس المجلس السياسي لجماعة الحوثي اليمنية صالح الصماد الأسبوع الماضي في غارة جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، حسبما أفاد به المجلس في بيان الاثنين.

وأوضح البيان أن الغارة نفذت الخميس على محافظة الحديدة غربي اليمن، مشيرا إلى اختيار مهدي المشاط خلفا للقيادي البارز.

وترأس الصماد المجلس السياسي منذ 2016 بعد تشكيله في تموز/يوليو من العام ذاته من قبل الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي لحكم مناطق سيطرتهم.

وكانت الرياض قد وضعت الصماد ثانيا على قائمة مطلوبين من قيادات جماعة الحوثي، ورصدت مكافأة مالية قدرها 20 مليون دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان تواجده.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.