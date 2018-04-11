كم تحتاج من الوقت لتكسب صديقا جديدا؟

دارت حول هذا السؤال عملية بحث واستقصاء تعمقت في العلاقات الشخصية والاجتماعية، أجراها البروفيسور جيفري هول المتخصص في دراسات التواصل في جامعة كانساس الأميركية.

شملت المرحلة الأولى من البحث عينة مكونة من 355 شخصا بالغا، انتقلوا للعيش في مدن جديدة خلال الشهور الستة الأخيرة وبحثوا عن أصدقاء جدد فيها.

طلب من المشاركين في البحث التفكير بشخص عرفوه منذ انتقالهم وبكيفية تطور علاقتهم بذاك الشخص.

كان عليهم الأخذ بعين الاعتبار مدى قربهم من الصديق الجديد، وكم ساعة قضوا معه سويا.

كما طلب منهم تصنيف علاقتهم بالصديق الجديد لكل منهم ضمن أربع فئات، هي: المعارف والصداقات العابرة أو السطحية والأصدقاء والأصدقاء المقربون.

وشملت المرحلة الثانية من البحث 112 طالبا جديدا في مرحلة الكلية، تم سؤالهم عن شخصين قابلوهما قبل أسبوعين من بدء صفوفهم الدراسية.

وجاءت نتائج البحث كالتالي:

ستحتاج مدة تتراوح بين 40 و60 ساعة لتكوين صداقة سطحية مع أحدهم.

يستغرق منك أمر إنشاء صداقة جديدة مدة تتراوح بين 80 و100 ساعة من التواصل أو التعامل مع الطرف الآخر.

ستكون بحاجة لقضاء 200 ساعة على الأقل مع صديقك الجديد لتتمكن من اعتباره صديقا جيدا أو مقربا.

وكشف البحث كذلك عن أن الأمر يستغرق أربعة إلى سبعة أسابيع من الزمالة (بالنسبة لعينة طلاب الكلية) لتطوير صداقة جديدة مع أحدهم في تلك المرحلة.

وبحسب البروفيسور هول، فإن تبادل النكات وتجاذب أطراف الحديث في موضوع شيق أو هام والسؤال عن الأشخاص، كفيل بتسهيل طريقك نحو كسبهم كأصدقاء حقيقيين.