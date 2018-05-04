كيف تحمي حسابك على تويتر؟

ربما جاءتك هذه الرسالة عند دخولك على حسابك في موقع تويتر:

فقد أرسلتها شركة تويتر خلال الساعات الماضية، لمستخدمي الموقع البالغ عددهم أكثر من 330 مليون شخص، بهدف دعوتهم لتغيير كلمات السر التي يستخدمونها للدخول إلى حساباتهم.

وجاء ذلك بعدما كشفت عن خلل فني أدى إلى تسجيل كلمات السر من دون تشفير مناسب.

لكن لا تقلق فالشركة أوضحت أن الخلل تم إصلاحه و"لا توجد إشارة على اختراق (كلمات السر) أو إساءة استخدامها من قبل أي أحد".

لكن عليك أن تتبع الخطوات التالية لتغيير كلمة السر وحماية نفسك على تويتر:



• الرسالة التي جاءتك على توتير ستوجهك إلى دخول الإعدادات، ومن هناك ستدخل كلمة السر القديمة، ثم أدخل الجديدة وأكدها، ويفضل استخدام كلمة سر تكون مزيجا من الأرقام والرموز والحروف الكبيرة والصغيرة. ولا تستخدم كلمات يمكن توقعها مثل أسماء أو تواريخ ميلاد.



• استخدم "المصادقة الثنائية" (two-factor authentication) وهي تساعدك في حماية حساباتك بالإضافة إلى كلمة السر التي تستخدمها. بعدها سيطلب منك إدخال رمز أمان خاص سيرسل إلى هاتفك المحمول. يمكنك تفعيل هذه الخاصية من خلال هذا الرابط: https://twitter.com/settings/devices ومن هناك أدخل بيانات الهاتف وستصلك رسالة برمز لتفعيل الهاتف. بعد هذه الخطوة ادخل على حسابك واضغط على "توثيق تسجيل الدخول" وقم بتفعيل خدمة التحقق التي ستتطلب خطوتين.



• إذا تم اختراق حسابك، فإن أول خطوة سيتبعها القرصان هي تغيير كلمة السر، لمنعك من الدخول. ولمنع حدوث ذلك، ادخل إلى: https://twitter.com/settings/account ومن هناك فعل "المعلومات الشخصية مطلوبة لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك". بهذه الطريقة لن يصبح بمقدور القرصان تغيير كلمة السر من دون أن يطلب منه معرفة البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.



• ينصح موقع techradar.com بعدم استخدام نفس كلمة السر للدخول إلى كل حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن ذلك يعطي فرصة للقراصنة لاختراق كل هذه الحسابات بالطريقة نفسها.

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