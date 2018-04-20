منظمة: عمليات طرد جماعي للاجئين سوريين من لبنان

نددت منظمة هيومان رايتس ووتش الجمعة بما سمتها عمليات "طرد جماعي" للاجئين سوريين من لبنان، فيما رفضت بيروت تلك التصريحات وقالت إن عمليات العودة تتم بالتنسيق مع النظام السوري.

وقالت المنظمة في بيان إن 13 بلدية لبنانية على الأقل أبعدت قسرا أكثر من 3660 لاجئا سوريا من أراضيها "على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم"، وسط مخاوف من مواجهة 42 ألف لاجئ آخرين، ذات المصير.

وأوضح البيان أن عمليات الطرد أسفرت عن خسائر فادحة وسط اللاجئين من حيث فقدان مداخيلهم وممتلكاتهم وتعطيل تعليم أبنائهم.

ووصف بيان المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الأعذار التي ساقها المسؤولون اللبنانيون لتبرير الطرد بـ"الواهية". ومن بين تلك الأعذار مخالفة اللاجئين لقوانين السكن.

وزارة الخارجية اللبنانية من جانبها أعربت عن "أسفها" لمضمون البيان، وقالت إن عودة نحو 500 لاجئ سوري الأربعاء من بلدة شبعا اللبنانية إلى بلادهم تمت تحت إشراف الأمن العام اللبناني وبالتنسيق مع النظام السوري.

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ذكرت أنها لا تشارك في تنظيم حركات عودة اللاجئين في هذه المرحلة نظرا للوضع الإنساني والأمني في سورية، وأعربت عن رغبتها في التحقق من أن عودتهم تمت بشكل طوعي.

ولا تخفى الحكومة اللبنانية مخاوفها من وجود سعي جدي لتوطين اللاجئين السوريين في أراضيها.