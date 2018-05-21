أطفالك يقضون ساعات على آيباد؟ هكذا تعلمهم البرمجة باللعب

هل يقضي أطفالك ساعات طويلة في اللعب على آيباد؟

يمكنك الاستفادة من ذلك بتعليمهم البرمجة من خلال "سويفت بلاي غراوند".

يتيح تطبيق "سويفت بلاي غراوند" تعلم البرمجة من خلال واجهة تفاعلية تشجع الأطفال من جميع الأعمار.

وببساطة، يستطيع المستخدمون كتابة الرموز البرمجية لتوجيه الشخصيات الظاهرة على الشاشة عبر عالم من الرسومات محاكٍ للواقع.

يتيح التطبيق للأطفال أيضا أن يحلوا الألغاز ويتغلبوا على التحديات فيما يتعلمون مفاهيم الترميز والبرمجة الأساسية.

هذه أبرز مزايا تعليم الأطفال البرمجة عبر "سويفت بلاي غراوند":

يجعل التطبيق الأوقات التي يقضيها الطفل على "آيباد" أكثر فائدة له.

الأوامر تعطي أشكالا ثلاثية الأبعاد، بما يوسع خيال الأطفال ويدفعهم للتفكير خارج محيطهم.

التطبيق يتيح الربط مع "الروبوتات" بما يمكنها من الحديث أو الغناء أو الحركة، إضافة للربط مع الطائرات المسيرة عن بعد "الدرونز".

هناك ثلاثة مستويات مختلفة من التعليم: التحدي، لعبة التركيب "البازل"، ومستوى لتعلم رموز البرمجة.

إمكانية مشاركة ما تطوره من تطبيقات أو واجهات مع أصدقائك.

ولغة "سويفت" تم تطويرها من شركة "آبل" لإتاحة إنشاء تطبيقات لمنتجات: "آيفون"، "ماك"، و"آبل تي في" بطريقة سهلة.

من أبرز التطبيقات التي تم عملها باستخدام هذه اللغة "لينكدإن"، و"إير بي أن بي"، و"خان أكاديمي"، حيث تمتاز بأنها أسرع من التطبيقات المنشأة بلغات برمجة أخرى.

حاليا التطبيق بست لغات، العربية ليست منها، لكن يتوقع طرحه قريبا بلغات أخرى.

رابط تحميل البرنامج المجاني