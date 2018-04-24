روائي فلسطيني يفوز بجائزة البوكر العربية

فاز الروائي الفلسطيني الأردني إبراهيم نصر الله الثلاثاء بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) لعام 2018 عن رواية "حرب الكلب الثانية"، حسب بيان للجنة تحكيم الجائزة.

وحصل نصر الله على 50 ألف دولار أميركي، قيمة مالية للجائزة، بالإضافة لترجمة روايته إلى اللغة الإنكليزية.

وقال رئيس لجنة التحكيم إبراهيم السعافين إن الرواية الفائزة تتناول "تحولات المجتمع والواقع بأسلوب يفيد من العجائبية والغرائبية ورواية الخيال العلمي، مع التركيز على تشوهات المجتمع وبروز النزعة التوحشية التي تفضي إلى المتاجرة بأرواح الناس".

وتقع أحداث رواية "حرب الكلب الثانية" في المستقبل وتركز على الشخصية الرئيسية فيها وتحولاتها من معارض إلى متطرف فاسد.

واختيرت الرواية الفائزة من بين 124 رواية مرشحة تمثل 14 بلدا عربيا.

وكان السعودي محمد حسن علوان فاز بالجائزة في العام الماضي عن رواية "موت صغير".