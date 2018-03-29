وكالة: منظمة أممية تسعى لمحادثات بين الفرقاء الخليجيين

تحاول منظمة الطيران المدني الدولية التابعة للأمم المتحدة (إيكاو) عقد محادثات بين قطر والبحرين والإمارات حول أزمة المجال الجوي بين البلدان الثلاثة المتجاورة، حسب ما نقل مصدران مطلعان على الأمر لوكالة "رويترز".

وقال مصدر إن "إيكاو" تسعى لعقد اجتماع بين سلطات الطيران المدني الخليجية خلال الأسابيع القليلة المقبلة في إطار جهود لتحسين التواصل بينها.

وأضاف المصدر "في بعض الأحيان إذا كان هناك خلاف مع جارك، ستحتاج إلى شخص يسهل الحوار بينكما"، وتابع قائلا "أتمنى أن قطر ستعبر عما تحتاجه بطريقة عملية".

وكانت قطر أرسلت الأربعاء مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة تتهم فيها البحرين باختراق مجالها الجوي.

وجاء ذلك بعد يومين من اتهام أبوظبي مقاتلتين قطريتين الإثنين بالاقتراب "بصورة خطيرة" من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الإمارات لدى عبورهما أجواء البحرين، في ثالث حادث من نوعه بين طائرات الدولتين الخليجيتين.

وقال المتحدث باسم "إيكاو" أنتوني فيلبين لـ "رويترز" إن المنظمة "تراقب حاليا تلك الحوادث وتعمل مع كل الدول المعنية على الحفاظ على الأجواء في ذلك الجزء من العالم مفتوحة وآمنة".