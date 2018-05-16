الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا لحماس في غزة

قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة حماس في شمال قطاع غزة الأربعاء ردا على إطلاق نار تعرضت له قواته.

وأوضح متحدث باسم الجيش أن الحادث لم يسفر عن ضحايا في صفوف الجنود.

وتشهد الحدود بين غزة وإسرائيل توترا كبيرا، لا سيما إثر مقتل 60 فلسطينيا وإصابة المئات الاثنين خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية تخللت احتجاجات في المنطقة.

وقتل فلسطينيان وأصيب 160 خلال مظاهرات جديدة قرب ست مناطق من السياج الحدودي الثلاثاء.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن 24 من عناصر حماس التي تسيطر على القطاع والجهاد الإسلامي على الأقل بين قتلى غزة.