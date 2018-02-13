وفاة إمامي في إيران.. كندا تطلب تفسيرا

طلبت الحكومة الكندية الاثنين من إيران تقديم توضيحات بشأن وفاة جامعي وناشط بيئي إيراني-كندي في أحد السجون الإيرانية بعد أقل من شهر من توقيفه.

وقال عمر الغبرا مستشار وزير الخارجية الكندي عبر "تويتر" إن "كندا قلقة بشأن ملابسات وفاة سيد إمامي" وهي "تطلب من السلطات الإيرانية تقديم أجوبة".​

Canada is concerned about the circumstances around the death of Mr. Seyed-Emami. Our thoughts are with his family. Canada has asked Iranian authorities for answers — Omar Alghabra (@OmarAlghabra) February 12, 2018

وكاووس سيد إمامي (63 عاما) هو مدير مؤسسة الحيوانات الإيرانية التي تعمل لحماية الأنواع المهددة في إيران.

وتم توقيفه مع سبعة من زملائه في 24 كانون الثاني/يناير الماضي.

وأعلنت أسرته وفاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي السبت.

وطالبت منظمة العفو الدولية من جهتها بـ"تشريح مستقل" في مواجهة سعي إيران "لإخفاء كل إثبات للتعذيب وجريمة قتل محتملة".

وأغلقت إيران وكندا سفارتيهما في البلدين في 2012 إثر قطع العلاقات الذي بادرت إليه الحكومة الكندية.