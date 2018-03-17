غرق مهاجرين بينهم أطفال قبالة السواحل اليونانية

قتل 16 شخصا على الأقل بينهم ستة أطفال السبت بعد غرق مركب يقل مهاجرين في جنوب شرق بحر إيجة، حسب ما أفادت به شرطة المرافئ اليونانية.

وانطلق المركب من السواحل التركية وعلى متنه 21 مهاجرا بحسب إفادات ثلاثة ناجين.

ولم تورد الشرطة اليونانية مزيدا من التفاصيل حول هوية الضحايا وسبب غرق المركب، لكنها أكدت استمرار عمليات البحث أملا في العثور على أحياء بين المفقودين.

ووقعت المأساة عشية الذكرى الثانية للاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للحد من حركة الهجرة بين تركيا والجزر اليونانية التي أصبحت عام 2015 بوابة الدخول الأولى إلى أوروبا للمهاجرين الفارين من الحروب والبؤس خاصة من سورية.

وفي وقت سابق من السبت لقي مهاجران آخران مصرعهما قرب الحدود مع تركيا عندما انقلبت الشاحنة التي كانت تقلهما وهي تحاول تجنب محطة تفتيش للشرطة، بحسب ما أفاد به مسؤولون.