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حريات وحقوق إنسان

لاعبة شطرنج من الهند ضحية لفرض الحجاب في إيران

سيدتان ترتديان الحجاب في أحد شوارع طهران

رفضت لاعبة شطرنج هندية المشاركة في بطولة آسيوية تقام في إيران الشهر المقبل لأنها لا تستطيع الامتثال لقانون إيراني يطلب من النساء المشاركات ارتداء الحجاب.

وذكرت سمية سواميناثان أنها ترى أن القانون الإيراني "انتهاك مباشر لحقوقها" وأن الطريقة الوحيدة للاحتجاج هي عدم الذهاب إلى هناك.

وقالت سواميناثان لوسائل إعلام وعلى حسابها في فيسبوك الأربعاء "لا أريد أن أجبر على ارتداء حجاب أو برقع".

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الآسيوية للشطرنج في همدان بإيران من 26 يوليو/تموز حتى 4 أغسطس/آب.

وكانت الشرطة الإيرانية قد شنت حملة اعتقالات في وقت سابق هذا العام لناشطات كشفن رؤوسهن في مكان عام بالعاصمة طهران احتجاجا على القانون الذي يفرض عليهن لبس الحجاب.

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