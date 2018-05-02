اعتقال بريطاني وإيرانية أثناء تواجدهما في إيران

اعتقل إيراني - بريطاني وإيرانية تعمل في المجلس الثقافي البريطاني كانت قد سافرت إلى إيران في رحلة خاصة لزيارة الأسرة هناك.

وقال مكتب الخارجية البريطانية الأربعاء إنه "يسعى بشكل عاجل للحصول على معلومات من السلطات الإيرانية" بعد أن سأل عن اعتقال المواطن الإيراني- البريطاني ماهان عابدين.

على صعيد منفصل، صرح المجلس الثقافي البريطاني في بيان أنه على علم باعتقال واحدة من العاملين لديه بعد إلقاء القبض على أراس أميري، إيرانية الجنسية.



كان الموقع الإخباري "إيران واير" الذي أنشأه الصحفي الإيراني - الكندي الذي كان معتقلا في إيران في السابق، مازيار بهاري، هو أول من تحدث عن عمليتي الاعتقال.



ولم يعلن مسؤولون إيرانيون أو وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية الاعتقالات، كما لم ترد بعثة إيران في الأمم المتحدة على الفور على طلب التعقيب.



عابدين، المحلل الإيراني ومدير شركة "دايسارت الاستشارية"، كان قد ظهر على التلفزيون الرسمي الإيراني وهي علامة على أنه على الأقل متعاطف مع الحكومة الإيرانية. ومازالت ظروف اعتقاله ليل الأربعاء غير واضحة.



أما أميري، التي عرفها موقع "إيران واير" بأنها طالبة في جامعة كينغستون وعمرها 23 عاما، فقد اعتقلت أثناء زيارة أسرتها في رحلة خاصة، وفقا للمجلس الثقافي البريطاني.

وبالرغم من إعادة فتح السفارة البريطانية في طهران أبوابها، فقد أغلق المجلس الثقافي البريطاني منذ 2009. والمجلس منظمة غير سياسية تعنى بشؤون الثقافة والفنون والتعليم.