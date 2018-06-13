إيران تجدد اعتقال محامية عن حقوق الإنسان

قال زوج المحامية الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده عبر صفحته على فيسبوك إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت زوجته يوم الأربعاء.

وكتب الزوج رضا خندان "قبل بضع ساعات اعتقلت نسرين من منزلها وأرسلت إلى محكمة في (سجن) إيفين".

وأضاف "قلت ذات مرة للمحققين في غرفة التحقيق: من بين كل الأشياء التي يتعين على الحكومة القيام بها من أجل بلدها Hنتم لا تعرفون غير شيء واحد، اعتقال الناس".

ولم يذكر خندان الاتهامات التي قد تواجهها ستوده.

​وفي عام 2010 حكم بالسجن ست سنوات على ستوده بعد إدانتها بنشر دعاية والتآمر للإضرار بأمن البلاد.

وانتبه العالم لقضيتها في عام 2012 عندما بدأت إضرابا عن الطعام لمدة 50 يوما احتجاجا على منع ابنتها من السفر.

وانتقدت الولايات المتحدة ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية الجمهورية الإسلامية بسبب القضية وأطلق سراح ستوده في أيلول/سبتمبر 2013 قبيل زيارة الرئيس حسن روحاني للأمم المتحدة بعدما حقق فوزا ساحقا في الانتخابات لأسباب من بينها وعوده بتنفيذ إصلاحات تتعلق بالحريات.

وقال مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك إن ستوده مثلت في الآونة الأخيرة عددا من النساء خلعن الحجاب في الأماكن العامة احتجاجا على فرض إيران ارتداءه على النساء.