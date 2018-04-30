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حريات وحقوق إنسان

إيران تحظر تيلغرام

صورة تلغرام/Shutterstock

فرض القضاء في إيران الاثنين حظرا على استخدام تطبيق تيلغرام في البلاد، بعد أن حجبته السلطات في الفترة الماضية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن السلطة القضائية القول إن قرار الحظر جاء بعد النظر في "العديد من الشكاوى من قبل مواطنين"، و"مراعاة لمتطلبات الأجهزة الأمنية في مواجهة الأنشطة غير القانونية".

ويأتي هذا القرار غداة قرار بمنع المؤسسات الحكومية في إيران من استخدام تيلغرام.

وتقول السلطات الإيرانية إن التطبيق لعب "دورا تدميريا" في الاحتجاجات المناهضة للحكومة نهاية العام الماضي وفي كانون الثاني/ يناير.

ويستخدم تيلغرام نحو 40 مليون إيراني.

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