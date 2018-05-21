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حريات وحقوق إنسان

بريطانية تواجه تهما جديدة في إيران

نازانين زاغاري مع زوجها ريتشارد راتكليف وابنتهما

تواجه امرأة بريطانية من أصل إيراني محتجزة في طهران تهما جديدة تتعلق بـ"نشر دعاية مضادة" للنظام في إيران، بحسب ما أفاد به زوجها الاثنين.

وقال ريتشارد راتكليف زوج نازانين زغاري راتكليف في بيان إن التهمة الجديدة صدرت خلال جلسة لـ "محكمة الثورة" عقدت السبت الماضي.

وأضاف أن "القاضي أبلغ زوجته بأن هناك إدانة وحكما سيصدران ضدها".

وكانت السيدة البالغة من العمر (38 عاما) وتعمل في المؤسسة الخيرية التابعة لتومبسون رويترز، قد اعتقلت في الثالث من نيسان/أبريل 2016 في مطار طهران.

وفي أيلول/سبتمبر من العام ذاته، حكم عليها بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بالمشاركة في تظاهرات "معادية للنظام" في 2009، إلا أنها تنفي التهمة نفيا قاطعا.

وخلال السنوات القليلة الماضية اعتقل العديد من الأشخاص الذي يحملون الجنسيتين البريطانية أو الأميركية والإيرانية، وتم سجنهم بدعوى ارتباطهم بشبكات تجسس.

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